В Петербурге наркоман выстрелил в полицейского при задержании

Страж порядка госпитализирован в состоянии средней тяжести.

Полицейский Невского района Петербурга серьезно пострадал на вызове о скандале в коммунальной квартире, сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу.

22 октября на улицу Шотмана, 14 приехал по вызову 36-летний сотрудник 75 отдела полиции УМВД России по Невскому району. Там страж порядка обнаружил 34-летнего неработающего мужчину в состоянии опьянения, схожего с наркотическим. Скандалист выстрелил в полицейского из самопала, в результате чего надзиратель был госпитализирован с огнестрельным ранением грудной клетки. Его состояние оценивают как средне тяжелое.

Наркомана задержал на месте прибывший наряд полиции, из-за сильного опьянения его отвезли в токсикологическое отделение одной из больниц.

На стрелка завели уголовное дело.

Также в Петербурге осудят бизнесмена, который облил чиновников Смольного бензином.

Фото: Piter.TV