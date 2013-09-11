Мужчина из кабинки туалета угрожал взорвать ресторан на Невском проспекте

Мужчина предположительно находился в состоянии наркотического опьянения.

Накануне ночью мужчина, который предположительно находился в состоянии наркотического опьянения, закрылся в туалете ресторана "Мама Рома" и угрожал взорвать заведение. Об этом 17 марта сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Инцидент произошел около 03:32 на Невском проспекте, 63. В полицию обратился менеджер ресторана. Правоохранители задержали на месте 41-летнего жителя Липецкой области.

Мужчину доставили в отделение и составили административный протокол. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Отмечается, что при осмотре ресторана взрывных устройств и взрывчатых веществ найдено не было. Эвакуация не проводилась.

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