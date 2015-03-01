На Киевском шоссе сотрудники ДПС обнаружили у водителя BMW кокаин

Мужчина находился за рулем в состоянии наркотического опьянения.

В четверг, 21 октября, в Пушкинском районе Петербурге сотрудники ДПС остановили автомобиль, за рулем которого сидел неадекватный водитель. Владелец BMW X6 находился в состоянии наркотического опьянения. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел на Киевском шоссе. В салоне иномарки правоохранители обнаружили пакет с неизвестным веществом. В ходе экспертизы выяснилось, что это был кокаин.

Стражи порядка задержали 35-летнего водителя, который оказался жителем Псковской области. Против него возбуждено уголовное дело по факту хранения и сбыта наркотиков.

Ранее на Piter.tv сообщили, что волонтеры движения "Синяя птица" за два года закрасили свыше 2 тыс. незаконных объявлений, в которых рекламировали запрещенные вещества.

Фото: Piter.tv