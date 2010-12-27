Дело направлено в районный суд для рассмотрения по существу.

В среду, 23 октября, стало известно, что в Петербурге осудят бизнесмена, который облил чиновников Смольного бензином. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Красносельского района.

Как оказалось, инцидент произошел летом этого года на улице Доблести. Чиновники пришли на ликвидацию незаконной постройки и наткнулись на злого владельца. Мужчина матерился, бросался на представителей ведомства и в итоге облил их бензином из канистры.

Дело направлено в районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее мы сообщали о том, что на проспекте Народного ополчения в тройном ДТП погиб водитель.

Фото:pixabay