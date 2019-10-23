На проспекте Народного ополчения в тройном ДТП погибли два водителя

Водитель "Форд Мондео" 1975 года рождения скончался в карете скорой помощи. Водитель "Форд Фиеста", девушка 1978 года рождения скончалась на месте.

В Кировском районе произошло не менее жуткое ДТП, чем на набережной Обводного канала. В аварии на проспекте Народного ополчения погили два человека. Об этом сообщил отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

По предварительной информации, около 11:45 на проспекте Народного ополчения у дома 185 произошло столкновение трех автомобилей "Форд Мондео", "Форд Фиеста" и "Лада Ларгус". В результате ДТП водитель "Форд Мондео" 1975 года рождения скончался в карете скорой помощи. Водитель "Форд Фиеста", девушка 1978 года рождения скончалась на месте происшествия, водитель "Лада Ларгус" не пострадал.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

За прошлые сутки на дорогах Петербурга произошло 11 ДТП.

Фото и видео: отдел пропаганды ГИБДД

