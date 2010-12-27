За сутки на дорогах Петербурга произошло 11 ДТП

Один человек погиб и восемь получили травмы.

За минувшие сутки на дорогах Санкт-Петербурга произошло 11 дорожно-транспортных происшествий, из которых 7 связаны с наездом на пешеходов. В результате один человек погиб и восемь получили травмы. Об этом сообщил отдел пропаганды УГИБДД.

Три наезда на пешеходов произошли из-за нарушений водителями правил проезда пешеходного перехода. Четыре наезда произошли по собственной неосторожности пеших участников дорожного движения (переход на красный свет или в запрещенном месте).

Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости при приближении к пешеходному переходу, снизить скорость и уступить дорогу пешеходам, которые уже идут по нему или тем, кто начал свое движение. Пешеходам стоит останавливаться перед пешеходным переходом, чтобы осмотреться и убедиться, что водитель заметил вас – только после этого начать движение.

Вечером 22 октября водитель сбил двух пешеходов на "зебре" на Ленсовета.

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