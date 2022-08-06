В Петербурге направят 135 млн рублей на вывоз снега из семи районов

Заявки на участие в конкурсе по определению исполнителя будут принимать до 26 октября.

Санкт-Петербургское государственное унитарное дорожное предприятие "Центр" выделит 135 млн рублей на вывоз снега с тротуаров в семи районах города, соответствующий конкурс разместили на сайте госзакупок.

Согласно его содержанию, исполнитель должен будет формировать валы из снега и вывозить его с дорог общего пользования регионального значения, а также расчищать тротуары в Адмиралтейском, Василеостровском, Петроградском, Московском, Фрунзенском, Центральном и Невском (левый берег) районах города по заявкам СПбГУДП "Центр". Для этого подрядчик должен применять погрузчики и самосвалы. Договор по оказанию услуг заключается на срок до 31 июля 2024 года.

Заявки на участие в конкурсе по определению исполнителя будут принимать до 26 октября. Итоги подведут 31 октября. Уточняют, что в госзакупке участвуют только субъекты малого и среднего предпринимательства (СМСП).

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Фото: Piter.TV