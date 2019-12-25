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Стало известно, сколько единиц уборочной техники выйдет на улицы Петербурга зимой
Сегодня, 14:41
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Стало известно, сколько единиц уборочной техники выйдет на улицы Петербурга зимой

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Комитет по благоустройству закупит 271 единицу новой техники, произведённую в РФ и Беларуси, причём 184 машины будут многофункциональными.

К предстоящей зиме 2024 года в Северной столице подготовят свыше 1,5 тыс. единиц спецтехники для уборки города. Об этом сообщил председатель городского комитета по благоустройству Петербурга Василий Пониделко.

Ведомство закупит 271 единицу новой техники, произведённую в РФ и Беларуси, причём 184 машины будут многофункциональными. По словам чиновника, количество техники обеспечит город защитой от природных катаклизмов.

Кроме того, зимой убирать город будут свыше 3 тыс. водителей-механизаторов. В случае необходимости Смольный привлечёт в уборке более 1,3 тыс. дворников и около 300 единиц техники по договорам субподряда. Также глава комблага обратил внимание на то, что все дороги в зонах платной парковки будут очищаться ежедневно.

Пониделко добавил, что в зимний период 2024 года в городе будет функционировать 11 снегоплавильных и 7 снегоприёмных пунктов. Также снег будут принимать 14 пунктов временного складирования. 

Ранее мы сообщили о том, что Смольный усилит контроль за качеством продукции петербургских сервисов доставки.

Фото: Piter.TV

Теги: зимняя уборка, санкт-петребург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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