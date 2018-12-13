В Петербурге 20 и 21 мая напишут Арктический диктант

Пять учебных заведений города примут эстафету по написанию диктанта.

В Петербурге в честь Дня полярника желающие напишут Арктический диктант. Мероприятие будет проводиться 20 и 21 мая на территории университета морского и речного флота имени адмирала Макарова. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по делам Арктики.

Первый диктант начнется в 11.15. В 13 часов написать его можно будет также в Институте народов Севера РГПУ имени Герцена. В 14.15 событие запланировано в Морском техническом колледже имени адмирала Сенявина. Завтра диктант напишут СПбГУ. Последний шанс проверить свои знания у петербуржцев будет 21 мая в 15 часов. Диктант пройдет в Российском государственном гидрометеорологическом университете.

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Фото: Piter.tv