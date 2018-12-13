Школьник из Петербурга поедет на олимпиаду по информатике в Баку

Лицеист вошел в состав соборной России по информатике.

Петербургский школьник вошел в состав сборной России для подготовки в международной олимпиаде в Баку. Событие состоится в рамках IOI 2019. Мальчика приняли в команду лучших по результатам сборов МФТИ, которые проходили с 8 по 19 мая.

В списках участников олимпиады подросток значится с 19 мая. Известно, что испытания проводились для всех регионов страны. Любой желающий мог попробовать свои силы в информатике.

В сборную вошли четыре человека. Кроме Петербурга честь страны будут представлять ребята из Казани и Москвы. Именно они смогли преодолеть все этапы отбора. Северную столицу в Азербайджане будет представлять выпускник 11-го класса Александр Морозов. Он учится в Президентском физико-математическом лицее №239.

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Фото: Piter.tv