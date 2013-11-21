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В Петербурге напечатали бюллетени для голосования на выборах губернатора
Сегодня, 10:41
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В Петербурге напечатали бюллетени для голосования на выборах губернатора

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Их доставили в 64 территориальные избирательные комиссии города.

До начала голосования в Петербурге осталось три дня. Об этом 2 сентября напомнили в пресс-службе Горизбиркома. 

Так, уже закончена печать избирательных бюллетеней для голосования на выборах губернатора Северной столицы. Их доставили в 64 территориальные избирательные комиссии города. 

Кроме того, изготовлены специальные трафареты с применением шрифта Брайля для самостоятельного заполнения бюллетеней на выборах главы города и довыборах депутата петербургского парламента избирателями с особенностями зрения. 

Напомним, голосование пройдет с 6 по 8 сентября.

Ранее стало известно, как будет выглядеть бюллетень к губернаторским выборам в Петербурге. 

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер) 

Теги: бюллетени, выборы губернатора петербурга, голование
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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