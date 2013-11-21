В Петербурге напечатали бюллетени для голосования на выборах губернатора

Их доставили в 64 территориальные избирательные комиссии города.

До начала голосования в Петербурге осталось три дня. Об этом 2 сентября напомнили в пресс-службе Горизбиркома.

Так, уже закончена печать избирательных бюллетеней для голосования на выборах губернатора Северной столицы. Их доставили в 64 территориальные избирательные комиссии города.

Кроме того, изготовлены специальные трафареты с применением шрифта Брайля для самостоятельного заполнения бюллетеней на выборах главы города и довыборах депутата петербургского парламента избирателями с особенностями зрения.

Напомним, голосование пройдет с 6 по 8 сентября.

Ранее стало известно, как будет выглядеть бюллетень к губернаторским выборам в Петербурге.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)