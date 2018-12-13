В Петербурге намерены выпускать водоочистители на экспорт 

Они будут стоить 12 тысяч рублей.

В четверг, 23 мая, стало известно, что водный кластер Петербурга и ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" намерены выпускать водоочистители на экспорт. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Оборудование приспособлено для очищения воды как промышленные, ливнёвые, так и хозяйственно-бытовые сточные воды. Кластер намерен выпускать и контейнерные, и модульные станции. В пресс-службе отметили, что их удобно применять на труднодоступных территориях. Такой продукт будет стоить не менее 12 тысяч рублей. Известно, что проектирование водоочистителей потребуется месяц, а на производство около три-четыре месяца.

Следующий шаг в реализации проекта — это работа с заказчиками оборудования как в России, так и за рубежом отметил вице-губернатор Петербурга Олег Марков

Отмеитм, что петербургский водный кластер не имеет аналогов на территории России.

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