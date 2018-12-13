Хулиганы разломали детскую площадку в Купчино

Вандалов передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

Правоохранительные органы Санкт-Петербурга задержали хулиганов, разрушивших детскую площадку в Купчино. Об сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Как стало известно, 23 мая, у дома 25-2 на Купчинской улице вандалы сломали конструкции на детской площадке и повредили установленные для детей фигурки героев мультиков. На вандалов заявила местная жительница. На место прибыли сотрудники Росгвардии и задержали злоумышленников. Хулиганов передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

Фото: Piter.TV