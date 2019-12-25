Объявлен тендер на разработку соответствующего проекта.

В Петербурге намечено расширить зону платной парковки. Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга разместил закупку. По итогам ее конкурса предполагается определить компанию, которая разработает соответствующий пакет документов. Речь идет о Центральном и Адмиралтейском районах.

На создание проекта отводится время до 1 декабря. Работы будут профинансированы из бюджета Петербурга, который выделяет 30,8 млн рублей.

"Разработка проектной документации по расширению зоны платного паркования проекта "Единое городское парковочное пространство в Санкт-Петербурге" в Центральном и Адмиралтейском районах", - такова суть закупки.

В документации говорится, прежде всего, о разработке проектов организации дорожного движения по улицам города.

"По результатам транспортного обследования разработать проект организации дорожного движения, которым предусмотреть применение технических средств организации дорожного движения для создания платной парковки, включая паркоматы и информационные щиты", - сообщается в техническом задании.

Заявки от компаний, желающих разработать документы, необходимые для будущего расширения территории платной парковки, принимают до 29 апреля.

Срок непосредственно расширения в техзадании не приводятся.

В 2015 году в Центральном районе города на 27 улицах, ограниченных Невским, Лиговским проспектами, набережной реки Фонтанки и Кирочной улицей, начала функционировать пилотная зона платной парковки. В декабре 2020 года в зону платной парковки вошла улица Рубинштейна.

Как ранее сообщало Piter.tv, в Красносельском районе Петербурга намечено построить новое здание школы на 550 мест.

Фото: gcup.spb.ru