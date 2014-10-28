В Петербурге накрыли тайный центр телефонных мошенников

Десятки миллионов рублей похищены через узел связи.

В Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность технического узла, обеспечивавшего связь для телефонных мошенников. Об этом сообщил источник 78.ru.

Обыск прошел в нежилом помещении в одном из районов города. Внутри находились SIM-боксы, предназначенные для маршрутизации трафика и подмены номеров. По предварительным данным, организацией работы центра занимались 3 местных жителя 2002, 2005 и 2006 годов рождения. Они контролировали состояние оборудования и выполняли указания неустановленных кураторов.

Следствие полагает, что с использованием этой техники злоумышленники связывались с гражданами России и похищали средства с их банковских счетов. По имеющейся информации, общий ущерб составил несколько десятков миллионов рублей.

Все технические устройства изъяты. Возбуждено уголовное дело. Фигурантам может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет.

Фото: Piter.TV