В Петербурге закрыли 16 незаконных елочных базаров

Специалисты проверили торговые точки в семи районах.

В четверг, 24 декабря, в Петербурге освободили 16 земельных участков от нелегальных елочных базаров. Сотрудники комитета по контролю за имуществом и специалисты Центра повышения эффективности использования государственного имущества проверили торговые точки в семи районах.

Предприниматели, которые продают елки на базарах, должны иметь документы на занимаемый участок. Деревья изымут в том случае, если правовых оснований на размещение торгового объекта нет.

Так, были проверены торговые места в Невском, Московском, Фрунзенском, Приморском, Кировском, Красногвардейском и Калининском районах. Базары на улицах Щербакова, Оржоникидзе, Софийской, Прибрежной, Народной, Караваевской, Варшавской, Краснопутиловской, Пражской, Бухарестской, Будапештской, на Замшиной улице, проспектах Космонавтов и Большевиков оказались незаконными.

Рейды продолжатся.

Ранее мы писали, что в Петербурге 20 декабря заработают 70 елочных базаров.

Фото: pixabay