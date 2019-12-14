В Петербурге закрыли 16 незаконных елочных базаров

В четверг, 24 декабря, в Петербурге освободили 16 земельных участков от нелегальных елочных базаров. Сотрудники комитета по контролю за имуществом и специалисты Центра повышения эффективности использования государственного имущества проверили торговые точки в семи районах.
Предприниматели, которые продают елки на базарах, должны иметь документы на занимаемый участок. Деревья изымут в том случае, если правовых оснований на размещение торгового объекта нет.
Так, были проверены торговые места в Невском, Московском, Фрунзенском, Приморском, Кировском, Красногвардейском и Калининском районах. Базары на улицах Щербакова, Оржоникидзе, Софийской, Прибрежной, Народной, Караваевской, Варшавской, Краснопутиловской, Пражской, Бухарестской, Будапештской, на Замшиной улице, проспектах Космонавтов и Большевиков оказались незаконными.
Рейды продолжатся.
Ранее мы писали, что в Петербурге 20 декабря заработают 70 елочных базаров.
Фото: pixabay
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