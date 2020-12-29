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В Петербурге найден бар, где на посетителей ругаются матом
Сегодня, 13:30
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lizapoluda

В Петербурге найден бар, где на посетителей ругаются матом

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Заведение позиционирует себя, как худшее в стране.

В Петербурге нашли бар, сотрудники которого ругаются матом и подшучивают над посетителями. Его хозяева позиционируют заведение, как худшее в стране. Об этом сообщают РИА Новости.

Многие приходят в бар, чтобы побывать в атмосфере "стеба" и послушать нецензурную лексику в свой адрес, не воспринимая ее серьезно.

Подобные бары, в которых невежливо обходятся с посетителями, пользуются популярностью и в других странах, например - в США. Особенно часто их посещают туристы. 

Ранее мы рассказали о том, как зарабатывают промщицы Петербурга.

Фото: Pixabay

Теги: бар, заведения общепита, общественные места, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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