В Петербурге найден бар, где на посетителей ругаются матом

В Петербурге нашли бар, сотрудники которого ругаются матом и подшучивают над посетителями. Его хозяева позиционируют заведение, как худшее в стране. Об этом сообщают РИА Новости.
Многие приходят в бар, чтобы побывать в атмосфере "стеба" и послушать нецензурную лексику в свой адрес, не воспринимая ее серьезно.
Подобные бары, в которых невежливо обходятся с посетителями, пользуются популярностью и в других странах, например - в США. Особенно часто их посещают туристы.
Ранее мы рассказали о том, как зарабатывают промщицы Петербурга.
Фото: Pixabay
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