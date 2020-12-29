В Петербурге найден бар, где на посетителей ругаются матом

Заведение позиционирует себя, как худшее в стране.

В Петербурге нашли бар, сотрудники которого ругаются матом и подшучивают над посетителями. Его хозяева позиционируют заведение, как худшее в стране. Об этом сообщают РИА Новости.

Многие приходят в бар, чтобы побывать в атмосфере "стеба" и послушать нецензурную лексику в свой адрес, не воспринимая ее серьезно.

Подобные бары, в которых невежливо обходятся с посетителями, пользуются популярностью и в других странах, например - в США. Особенно часто их посещают туристы.

Ранее мы рассказали о том, как зарабатывают промщицы Петербурга.

Фото: Pixabay