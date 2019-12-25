Лучшие предприятия Петербурга получат награды Смольного

Оценивать организацию будут за качество товаров и услуг.

Лучшие петербургские предприятия и организации получат награды правительства города за качество товаров и продукции, а также за высокий уровень оказания услуг и выполнения работ. Соответствующее постановление о вручении почетного знака за упомянутые достижения подписал губернатор Александр Беглов 22 декабря.

Отмечается, что награду вручат по итогам конкурса, победителей определит специальная комиссия. Известно, что лауреатами этого года стали 16 организаций в номинациях "Промышленные предприятия" и "Организации сферы услуг".

Ранее мы писали, что малоимущим петербуржцам предложат выплату 250 тысяч рублей по социальному контракту.

Фото: Piter.TV