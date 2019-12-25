Малоимущим петербуржцам предложат выплату 250 тысяч рублей по социальному контракту

Малоимущим семьям и одиноко проживающим петербуржцам помогут с помощью социального контракта. Изменения в Социальный кодекс одобрили члены правительства Петербурга на заседании с губернатором Александром Бегловым. Подробности рассказала пресс-служба Смольного.
Социальный контракт как вид государственной помощи был введен еще в 2016 году и налагал определённые обязательства на получателей, в том числе по поиску работы, но он ен пользовался популярностью. Более востребованными у горожан является обычная государственная социальная помощь.
Людям из указанных категорий, оказавшихся в трудной ситуации, помогут в трудоустройстве, организации собственного дела, лечении и так далее. При этом обычная социальная помощь также останется.
После внесения изменений в закон Петербурга помощь на основании социального контракта будет предоставляться как в виде ежемесячных выплат в размере прожиточного минимума на душу населения, устанавливаемой ежеквартально правительством города, так и в виде единовременной выплаты в размере не более 250 тысяч рублей в зависимости от программы социальной адаптации.
Такую поддержку могут получить около 9 тыс. человек.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что Смольный установил дополнительные выплаты медработникам за каждую смену.
Фото: Piter.TV
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