Смольный установил дополнительные выплаты медработникам за каждую смену

Медицинские сотрудники, работающие с больными коронавирусной инфекцией, получат дополнительные выплаты. Соответствующее постановление правительства подписал губернатор Александр Беглов.
Выплаты получат работники медучреждений, подведомственных исполнительным органам власти Петербурга. За одну нормативную смену медработники получат:
Врачи скорой медицинской помощи, в том числе в составе специализированных выездных бригад – 1730 руб.;
Средний медперсонал "скорой" – 865 руб.;
Младший медперсонал "скорой" – 660 руб.;
Водители машин выездных бригад скорой медицинской помощи, в том числе занятые в организациях, предоставляющих транспортные услуги, при осуществлении медицинской эвакуации пациентов с COVID-19 – 395 руб.;
Прочий персонал, обеспечивающему условия для оказания специализированной помощи в стационарных условиях, скорой медицинской помощи – 107 руб.;
Врачи и медицинские работники с высшим (немедицинским) образованием, работающие в стационарах – 2115 руб.
Средний медперсонал – 1020 руб.
Младший медперсонал – 630 руб.
Ранее стало известно о том, что 31 декабря в Петербурге объявили выходным днем.
Фото: Piter.TV
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