Смольный установил дополнительные выплаты медработникам за каждую смену

Медработники дополнительно получат от 107 до 1730 рублей за каждую нормативную смену.

Медицинские сотрудники, работающие с больными коронавирусной инфекцией, получат дополнительные выплаты. Соответствующее постановление правительства подписал губернатор Александр Беглов.

Выплаты получат работники медучреждений, подведомственных исполнительным органам власти Петербурга. За одну нормативную смену медработники получат:

Врачи скорой медицинской помощи, в том числе в составе специализированных выездных бригад – 1730 руб.;

Средний медперсонал "скорой" – 865 руб.;

Младший медперсонал "скорой" – 660 руб.;

Водители машин выездных бригад скорой медицинской помощи, в том числе занятые в организациях, предоставляющих транспортные услуги, при осуществлении медицинской эвакуации пациентов с COVID-19 – 395 руб.;

Прочий персонал, обеспечивающему условия для оказания специализированной помощи в стационарных условиях, скорой медицинской помощи – 107 руб.;

Врачи и медицинские работники с высшим (немедицинским) образованием, работающие в стационарах – 2115 руб.

Средний медперсонал – 1020 руб.

Младший медперсонал – 630 руб.

Ранее стало известно о том, что 31 декабря в Петербурге объявили выходным днем.

Фото: Piter.TV