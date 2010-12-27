В жюри приглашены председатель комитета по строительству Леонид Кулаков и вице-губернатор Николай Линченко.

В Петербурге наградят лучшего штукатура 2019 года. Об этом сообщают в пресс-службе комитета по строительству города.

В минувшую среду, 20 марта, практическая часть 12-ого конкурса профессионального мастерства "Лучший штукатур-2019" прошла на базе Колледжа Метростроя. Так, соответствующие специалисты выполнили оштукатуривание поверхности на отдельных производственных площадках.

В качестве жюри выступили председатель Профсоюза строителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области Георгий Пара, координатор Ассоциации "Национальное объединение строителей" по Петербургу Александр Вахмистров, вице-губернатора Николай Линченко, а также председатель комитета по строительству Леонид Кулаков.

Победители будут награждены во Дворце труда.

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