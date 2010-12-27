Природоохранная прокуратура начала проверку по данному факту.

В "Ленэнерго" ответили на обвинения в вырубке леса в заповеднике "Гладышевский". Об этом сообщает пресс-служба энергокомпании.

В компании отметили, что вырубка деревьев велась в установленных границах охранных зон. Такие меры были предприняты для того, чтобы деревья не падали на провода и опоры. Падение может привести к отключению ЛЭП, которые обеспечивают энергоснабжением социально-значемых объектов.

Кроме того, соответствующее задание "Ленэнерго" получило от ГКУ "Дирекция особо охраняемых природных территорий Санкт-Петербурга".

Напоним, что ранее комитет по природопользованию приостановил работы, а затем изъял технику.

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