В Роскачестве рассказали о самых натуральных продуктах российского производства

Россия может стать мировым лидером по экспорту натурального растительного масла.

В Роскачестве назвали самые полезные продукты в России. Глава организации Максим Протасов заявил, что в 95% российских соков и морсов не было выявлено добавок и консервантов.

По словам главы Роскачества, растительное масло отечественного производства можно считать абсолютным "натурпродуктом". За счет его экспорта Россия может стать мировым лидером.

К продуктам высокого качества также отнесли молочную продукцию. Что касается антибиотиков, то в мясе курицы и в меде их содержание сводится к минимуму. В ходе исследований антибиотики обнаружили только в 10% мяса и в 21% меда.

Видео: Piter.tv , YouTube