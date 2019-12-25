В Петербурге наградят 17 учреждений культуры

Театр, библиотеки и музеи смогли преодолеть времена эпидемии благодаря онлайн-формату.

Правительство Петербурга собирается присудить награды 17-ти учреждениям культуры за достижения прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

В общей сложности размер премий для представителей искусства составит 150 миллионов рублей. Награды будут представлены в 8-ми номинациях: за достижения в развитии драматического театрального искусства, за достижения в развитии музыкального театрального искусства, за достижения в развитии театрального искусства для детей, за сохранение и развитие музыкального искусства, за достижения в области библиотечно-информационного сетевого взаимодействия, за достижения в области развития детского чтения, за достижения в экспозиционно-выставочной работе, за сохранение и изучение культурно-исторического наследия.

Кроме того, губернатор Петербурга отметил, что петербургские музеи, театры и библиотеки города смогли безболезненно пережить режим самоизоляции и успешно работали в режиме онлайн. Театры и кинотеатры в городе заработают уже с 12 сентября.

Ранее мы рассказали о том, что рестораторы из Петербурга столкнулись с проблемой при получении льготных кредитов после самоизоляции.

Фото: Piter.TV