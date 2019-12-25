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Рестораторы из Петербурга столкнулись с проблемой при получении льготных кредитов после самоизоляции
Сегодня, 20:03
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Рестораторы из Петербурга столкнулись с проблемой при получении льготных кредитов после самоизоляции

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Средства не удается получить из-за продажи алкоголя.

Объединение "Деловая Россия" направило письмо на имя одного из вице-губернаторов Петербурга Евгений Елина в поддержку петербургских рестораторов. Многие из держателей гастрономических заведений не могут получить льготные кредиты после самоизоляции из-за лицензии на алкоголь. Об этом сообщила "Фонтанка.ру".

Финансовую поддержку рестораторам должен оказать Фонд содействия кредитования малого и среднего бизнеса. Тем не менее, согласно федеральному закону "О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ", средства нельзя передать предпринимателям, которые торгуют подакцизными товарами, в том числе – спиртными напитками.

Полностью убрать алкоголь из меню не представляется возможным для многих заведений. В результате, предприниматели вынуждены думать о закрытии  бизнеса. В связи с этим они просят вице-губернатора обратиться к Валентине Матвиенко и предложить внести в закон изменения.

Ранее мы рассказали о том, что малый бизнес в Петербурге стал чаще сотрудничать с крупными заказчиками.

Фото: Pixabay

Теги: санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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