В Петербурге наградили победителей конкурса "Лидер XXI века"

Те, кто не дошел до финала, получили памятные подарки и грамоты от комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.

В четверг, 26 августа, в Петербурге прошла церемония награждения конкурса "Лидер XXI века", сообщили в пресс-службе комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.

В Доме Молодежи подарки и грамоты получили участники и победители регионального этапа конкурса молодых руководителей. На церемонии выступила рок-группа Honey Pie и исполнила не только свои произведения, но и хиты группы Beatles.

Участие в церемонии награждения принял заместитель председателя комитета Иван Есипов. Всего было две категории: дети от 14 до 17 лет и молодые люди от 18 до 24 лет.

Коллектив Дома Молодежи пожелал участникам и победителям конкурса успехов.

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Фото: pexels