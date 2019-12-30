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Петербургские волонтеры получили знаки отличия из рук губернатора
Сегодня, 18:36
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Петербургские волонтеры получили знаки отличия из рук губернатора

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Награждение прошло в десяти номинациях.

В Петербурге наградили самых активных волонтеров. Добровольцы получили благодарственные письма и знаков отличия "За вклад в развитии добровольческой деятельности в Санкт-Петербурге", сообщила пресс-служба Смольного 17 января. 

Награды получили волонтеры в десяти номинациях. Среди них петербуржцы, которые помогали горожанам перейти на цифровое эфирное телевещание. В 2019 году в этом направлении задействовали более 2 тыс. человек. 

По словам губернатора города, всего на данный момент в Петербурге 80 тыс. добровольцев. Их помощь будет необходима при праздновании 75-летия Победы, проведении чемпионата Европы по футболу и переписи населения. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что проект "Твой бюджет-2020" начал прием заявок на участие. 

Фото:gov.spb.ru

Теги: волонтеры, добровольцы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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