В Петербурге наградили лучших работников торговли и сферы услуг

В сфере торговли и услуг Северной столицы создано 400 тыс. рабочих мест.

В Петербурге наградили лучших работников торговли и услуг города. Торжественная церемония прошла в Смольном, сообщила пресс-служба губернатора Александра Беглова.

Награду получили 26 специалистов. По словам градоначальника, потребительский рынок обеспечил продовольственную безопасность в непростое для города время.

Практически не было очередей, массово никто не скупал товары. Жители были спокойны, понимая, что в городе есть все необходимое. Это ваша заслуга. сказал Беглов.

Конкурс состоялся впервые в 2008-м году, а в 2019-м вновь был возрожден губернатором после 6-летнего перерыва.

Оборот потребительского рынка в период с января по август 2020 составил 1,5 трлн рублей. В сфере торговли трудится каждый пятый петербуржец.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что ЗакС поддержал законопроект о штрафах за незаконное размещение ларьков.

Фото: gov.spb.ru