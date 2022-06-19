В Петербурге наградили лучших медиков

Глава города вручил губернаторские Благодарности 20 лауреатам премий правительства Петербурга "Лучший врач года" и "Лучший медицинский работник года со средним медицинским образованием".

В Смольном накануне Дня медицинского работника наградили врачей, медсестер, фельдшеров и других сотрудников сферы здравоохранения. Этот праздник отмечается в третье воскресенье июня, рассказали в пресс-службе администрации Петербурга.

Все вместе вы делаете наш город лучшим центром здравоохранения, оказываете помощь петербуржцам и жителям других регионов страны. За последние годы нам многое удалось сделать для развития медицины и подготовки кадров для отрасли. <…> Самое главное – кроме профессиональных навыков и компетенций каждый врач, медсестра, санитар, должен иметь доброе сердце. Наши медики именно такие. Спасибо вам за служение нашему городу и стране. Губернатор Петербурга

Глава города вручил губернаторские Благодарности 20 лауреатам премий правительства Петербурга "Лучший врач года" и "Лучший медицинский работник года со средним медицинским образованием". Еще 30 медиков удостоены Почетных званий "Заслуженный врач Санкт‑Петербурга" и "Заслуженный работник здравоохранения Санкт‑Петербурга".

Раннее в Смольном наградили выдающихся жителей Петербурга.

Фото: пресс-служба Смольного