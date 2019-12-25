В Петербурге наградили 15 волонтеров за развитие добровольческой деятельности

Сегодня в городе насчитывается более 120 тысяч волонтеров.

В Смольном 15 волонтерам вручили знаки отличия Правительства Петербурга за вклад в развитие добровольческой (волонтерской) деятельности и Благодарности Губернатора. Об этом 16 ноября сообщили в пресс-службе администрации главы города.

Среди награжденных присутствовали добровольцы-спасатели, волонтёры, помогающие пожилым петербуржцам, ветеранам и людям с ограниченными возможностями в период пандемии, а также участники поисковых отрядов, благотворительных и экологических организаций, масштабных спортивных и общественных мероприятий. Сегодня в Петербурге насчитывается более 120 тысяч волонтеров.

В конце октября на рабочем совещании губернатора города Александра Беглова с членами городского правительства был одобрен проект "дорожной карты" по развитию добровольческого (волонтерского) движения в городе. По итогам этого года в Петербурге должны быть вовлечены в волонтерскую работу 3,3% жителей. К 2030 году количество волонтеров должно вырасти до 15% – более 795 тысяч человек.

"Дорожная карта" включает в себя 17 направлений волонтерства. Предусмотрены мероприятия, затрагивающие волонтерство в сферах образования, гражданско-патриотического воспитания, здравоохранения, охраны природы, развития городской среды и туристической деятельности и не только.

Фото: пресс-служба Смольного