По итогам этого года в городе должны быть вовлечены в волонтерскую работу 3,3% жителей.

Сегодня в Петербурге насчитывается более 130 тысяч волонтеров. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

В понедельник, 25 октября, на рабочем совещании губернатора города Александра Беглова с членами городского правительства был одобрен проект "дорожной карты" по развитию добровольческого (волонтерского) движения в городе. По итогам этого года в Петербурге должны быть вовлечены в волонтерскую работу 3,3% жителей. К 2030 году количество волонтеров должно вырасти до 15% – более 795 тысяч человек.

"Дорожная карта" включает в себя 17 направлений волонтерства. Предусмотрены мероприятия, затрагивающие волонтерство в сферах образования, гражданско-патриотического воспитания, здравоохранения, охраны природы, развития городской среды и туристической деятельности и не только.

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Фото: пресс-служба Смольного