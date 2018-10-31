"Больничные" клоуны в России: анкета Piter.tv о профессии и поддержке

Piter.tv поговорил с клоунами и выяснил, как они помогают пациентам и как устроена их профессия в России.

Больничная клоунада в России появилась не так давно – чуть больше десяти лет назад, а в мире она существует около 30 лет. Клоуны договариваются с главными врачами больниц и по графику навещают детей или взрослых в больнице. Доктором-клоуном может стать любой желающий после обучения в школе. Piter.tv поговорил с клоунами и выяснил, как они помогают пациентам и как устроена больничная клоунада в России.

Доктор Джанка, Дарья Зарина, основатель и руководитель организации профессиональных больничных клоунов Петербурга, уже 13 лет занимается больничной клоунадой в Петербурге. В эту профессию пришла в 2008 году, тогда она прочитала статью о больничных клоунах московского проекта "Доктор Клоун". Дарья загорелась идеей стать больничным клоуном, связалась с организаторами, но обучать ее отказались, вместо этого предложили открыть филиал в Петербурге. Теперь в их штате около 12 клоунов, которые посещают 12 больниц.

В Петербурге есть филиал московской организации АНО "Больничные клоуны", его открыл художественный руководитель Константин Седов. Клоунесса Дарья Терещенко, которая работает в нем, пришла в больничную клоунаду 12 лет назад и всегда знала, что свяжет с этой профессией свою жизнь. Еще во временам театрального вуза ее всегда привлекала клоунада.

Клоун Олег Духовников в это профессии уже три года, начинал вместе с саратовским благотворительным фондом. Он знал о клоунаде по паре художественных фильмов, но уже тогда понимал, что это сплошная импровизация и его направление.

Клоун – это волонтерство или профессия в России?

Олег Духовников: я работаю уже три года и это чистое волонтерство. Конечно, иногда помогал фонд с реквизитами и корпоративными, но и тогда я совмещал работу в типографии и клоунаду.

Дарья Терещенко: Я работаю в автономной некоммерческой организации, мы получаем за это определённую зарплату, в профессии с 2012 года. Понятно, что мы все совмещаем, это не основной заработок.

Дарья Зарина: Я уже в профессии 13 лет. О том, что это профессия, я узнала на третьем году существования: технически я была в волонтерстве, а потом начала ездить заграницу и осознала, что это профессия и начала топить за профстандарты.

Клоунских организация много. И это очень хорошо, очень здорово, что люди хотят этим заниматься на любом уровне: от нерегулярного волонтерства до профессионального уровня. Но клоунских групп много и у них есть общая болезнь – мы осознаем себя волонтёрами, даже те, кто работает за деньги. Это присуще всем работникам социальной сферы, просто в силу того, что в обществе так несерьезно к этому относятся.

Волонтерское сознание, не очень зависящее от оплачиваемости, а для больницы мы бесплатные, то есть к нам и отношение: "ну есть и хорошо". Сочетание эти факторов – замкнутый круг – нам этот прыжок профессиональности сложно сделать, но я уверена, что он будет сделан.

Для клоунов врачи и медицинский персонал – это коллеги или пациенты в халатах?

Олег Духовников: В плане больничной иерархии какими бы мы не были клоунами - профессиональными или волонтерами - мы стоим на низшей ступени. Над нами родители, медсестры и врачи. С другой стороны, нам приятно осознавать, когда нам говорят доктора, что наша деятельность очень помогает. Мы психологически поддерживаем и помогаем быстрее выздоравливать детям.

Дарья Терещенко: Они нам и коллеги, и пациенты. Когда мы видим в коридоре врача, то пытаемся его отвлечь от больничных будней. И здесь есть тонкая грань, чтобы не переборщить, но и уделить внимание врачу. Всем людям, которые находятся в больнице, мы помогаем, ведь клоун еще и хороший психолог. Однако врачи нам и как коллеги - перед выходом они рассказывают о детях, к кому можно заходить, к кому нельзя, с кем можно пообщаться из коридора. Были случаи, когда нас пускали в реанимацию, мы работали через окно.

Дарья Зарина: Когда начинаешь работать регулярно, отношение и осведомлённость меняется, но все это очень индивидуально. На самом деле, мы так уперты во врачей, а те, с кем мы больше взаимодействуем, и те, кому мы больше пользы приносим, это медсестры. А мы эту аудиторию упустили. Да, врачи осведомлены об этой науке и хотят сотрудничать, но мы чаще и ближе к среднему медперсоналу.

Мы работаем со всеми: начинаем с ребенком и с родителем, и снижаем тревожность всей системы, а также снижаем выгорание медперсонала. В работе сестра - это коллега, над которым ты прикалываешь. Мы не на равных, т.е. они делают что-то, а мы помогаем и тем и другим. Если у ребенка я отслеживаю, что с ним – ему больно или тревожно - то начинаю точечно работать. С медсестрой работаю также, как с напарником, но она мне не подопечная в этот момент.

Клоуны только для детей? Работаете со взрослой аудиторией?

Олег Духовников: Мы в Саратове не работаем со взрослыми пациентами. Да и сам я хочу работать с детьми. У них сильнее детская эмоция, и грустинка, и боль, и радость. У взрослых - маски и разочарование в жизни – это все трудно лишний раз через себя пропускать. У меня не получается. Я вот с детьми работаю.

Дарья Терещенко: Сначала мы работали только с детьми, но наша организация развивается, и мы осваиваем новые направления. Наши зарубежные коллеги уже давно ходят к взрослым пациентам. Сейчас мы посещаем взрослый хоспис, и ходили еще в дома пожилых. Работать со взрослой аудиторией мы начали еще до пандемии, т.е. уже 3 или 4 года. Но все равно больше работаем с детьми.

Дарья Зарина: Мы сопровождаем дом, где живут взрослые инвалиды с ментальными особенностями, работать с ними начали в пандемию в онлайн-формате. Мы начали проект с Домом сопровождаемого проживания (ГАООРДИ) и начинали потихонечку проект с геронтологическими, т.е. со страшим возрастом. Там тоже очень хорошо показывает больничная клоунада, только мощностей не хватает.

Почему клоуны работают в парах, а не по одиночке?

Олег Духовников: Во-первых, это психологическая защита. Выходы длятся по два часа, и за это время ты берешь на себя все эмоции – врачебные, детские, родительские, свои. С напарником ты можешь все обговаривать, обыгрывать, а еще он может тебя поддержать и подхватить.

Есть один юридический момент: у тебя есть свидетель, что ты не делал ничего плохого. Были случаи, когда кто-то из детей подставлял, потом пошли разбирательства, конечно, клоуны были оправданы, но ситуация неприятная. Даже самые индивидуалисты быстро понимают, что нужно работать в паре – это быстро, легко и безопасно. А вот в тройках бывает тесно. Ребенок может испугаться, что много человек в палате. Я знаю, что в Израиле работают по одному, но это очень сложно психологически.

Дарья Терещенко: Вообще всегда работаем в парах, но бывают спонтанные ситуации, когда партнер заболел, и ты можешь работать один. Это всегда лучше, когда их два, может быть история "рыжий-белый". Ребенок может просто наблюдать за двумя клоунами, которые разыгрывают историю.

Дарья Зарина: Есть такая практика работать по одному, например, Израиль недавно перешел на такой формат. Я вот у них спрашиваю: "Зачем?". У них логика такая - у пары есть свои преимущества, но работая в одиночку, ты становишься в пару к медсестре и больше ей помогаешь. В парной работе клоунов третий к ним не присоединится, т.е. они меньше введены. У работы в паре есть куча плюсов, но работая в одиночку, ты больше открыт для пациента. Но и для работы одному нужно много сил.

Какой график работы у клоунов?

Олег Духовников: Мы придерживались графика не больше выхода в неделю. Мои амбиции и энергия говорили, что я могу выходить куда больше, но из-за основной работы получалось выходить только два раза в неделю. Но если больше, то очень быстро устаешь.

У меня случилось выгорание месяца через два после работы в клоунаде, но и то только потому, что у меня тогда было много работы – две работы, волонтерские спектакли, актерская подготовка.

Дарья Терещенко: Обычно 8 выходов в месяц, но иногда мы выбиваемся из графика. Однажды у нас была девочка, она потеряла зрения из-за опухоли, но когда мы приходили, ей очень нравилось общение. С ней мы постоянно фантазировали, звонили ей в палате, она рассказывала, как она смотрит из космоса. Или она по нашему голосу определяла какие у нас волосы, как мы выглядим. Иногда, она просила побыть у нее подольше, и вот один раз мы провели у нее в палате целый час. Все это время мы разговаривали.

Дарья Зарина: Обычно два клоуна ходят один раз в неделю в больницу. Мы хотим перейти на два раза в неделю, но это как денег найдем. График посещения больницы — это святая корова, которая устояла в карантин. Важно, что в больницу раз в неделю клоуны приходят, и это график мы выдерживаем, а идеальность внутри - те же ли клоуны придут и тот же это будет день… здесь есть проблемы, и мы боремся с этим.

У нас существует выездная служба клоунов, но это не аниматорское агентство на праздник. Мы выезжаем к детям с тяжелой инвалидностью или получающим паллиативную помощь на дому. У нас уже есть навык, дальше вопрос денег. Выезжаем, если есть какие-то бюджеты или от АНО "Детский хоспис", от фонда "Идем вместе". Запроса много, служба есть, влить бы в нее финансы.

Как работали в период изоляции? С какими сложностями столкнулись или было, наоборот, легче?

Олег Духовников: Мы долго готовились к выходу в онлайн. Только к концу декабря получилось запустить онлайн-конференции. И команда не разбежалась, это была такая проверка временем для коллектива. Интересно, что расширился круг подопечных - кто-то звонил из Чебоксар, из московского "Дома с маяком", из области. Часто детям нужно, чтобы их просто слушали. У нас была девочка в онкологии, мы пришли, а она нам фокусы показывала. Мы внимательно смотрели, искренне поддакивали, обменялись фокусами. В онлайне в одиночку не так страшно.

Дарья Терещенко: Мы в период изоляции перешли даже на другой формат, потому что тяжело быть технически установить связь с детьми в больнице. Тогда начали работать со всеми детьми, потому что всем им было тяжело.

Вообще было интересно, все клоуны созванивались в зуме, обменивались способами, как увлечь ребенка. У меня муж тоже клоун, на время изоляции мы оборудовали одну комнату под студию – сделали фон из детского красочного пододеяльника и, когда супруг выходил на связь, разыгрывали разные сценки. Иногда получались такие волшебные моменты, мы эти встречи так и планировали, чтобы разгрузить ребенка, чтобы он отдохнул.

Дарья Зарина: В онлайне тяжело, совсем тяжело, это как массаж впрямую или через три слоя одежды и еще человек вырывается. Тяжелее в силу вида связи удерживать внимание, и при этом ты в десятки раз ограничен по функционалу. Его становится меньше: ты не можешь ни поиграть, ни побегать, ни повзаимодействовать физически, а усилий для удержания внимания больше. Конечно, тяжело. Это нас продвинуло, и мы можем намного больше, и сами с ума не сошли в карантин.

Существует школа-клоунов, охотно идут, большой выпуск? Сколько длится обучение?

Олег Духовников: Нам фонд предоставил на целый день мощный тренинг, тогда был первый экспериментальный набор. Мы обучались в основном сами по видероликам, кто-то ходил на актерские курсы самостоятельно. Позже начали подтягиваться волонтеры и помогать нам. А в начале мы шли по минному полю, конечно. Обычно проходят три набора в год. У нас в штате было 16 активных клоунов. Например, на первый набор приходят человек восемь, остаются шесть, а работают максимум 2-3 человека. Обычная статистика.

Дарья Терещенко: На протяжение полугода мы учились, у нас были различные актерские курсы. К нам приезжал наш художественный руководитель Константин Седов, проводил все занятия и тренинги. Мы учились быть клоунами: различные этюды, тренинги "рыжий-белый" клоун. Затем мы выходили с клоунами-профессионалами, но мы тогда безмолвно наблюдали за их работой.

Нам обязательно нужно было пройти 15 выходов бесплатно. Это однозначно профессия, а не волонтерство. Мы постоянно повышаем квалификацию, проходим тренинги и семинары. У нас сейчас работает 7 клоунов и два стажера, сам выпуск небольшой.

Дарья Зарина: Она каждый раз возникает, когда нам нужно найти новых людей, и в этот момент у нас происходит найм с обучением. Мы еще не учим на рынок, потому что какой смысл учить, если рынка нет, это довольно жестоко. У нас она длится две недели, а мы конечно хотим больше, потому что этого слишком мало.

Самая главная способность будущего клоуна - это способность устанавливать контакт глазами, потому что этому почти невозможно научить, а это то с чем мы работаем. Всему остальному можно научить. Мы рассказываем о том, что такое больничная клоунада, потому что часто люди приходят с представлением об этой профессии, как о добром волонтерстве, феерическом шоу в больнице, а это часто скучная работа: сидишь на уколах и помогаешь. И я рассказываю почему так, а не иначе.

Мы набрали стажеров в очень короткие сроки, меньше чем за неделю, потому что был март и карантин. К нам приходили 40 человек на отбор, а взяли десять. Идут, но надо больше.

С какими стереотипами сталкиваетесь в профессии?

Олег Духовников: "Клоун должен веселить" - да ничего подобного! Он должен побыть рядом, погрустить, если ребёнок хочет грустить, что угодно, просто быть рядом.

Дарья Зарина: Представление, что мы волонтеры и те, кто о нас пишет, и те, кто к нам приходят. Они думают, что могут этим заниматься все выходные, но, спасибо, мы работаем в будни и по утрам. Этим нельзя заниматься время от времени. Это самый болезненный стереотип.

Мой самый любимый стереотип - это такая житийность, которой наделяют всех, кто давно работает в НКО. Я ее прямо наблюдаю, когда читаю статьи о благотворителях, и ты думаешь: "да не может же быть, они живые люди". У всех у них была успешная карьера, да 80% НКОшников пришли из офиса, потому что вся работа в офисах, за исключением асфальта укладчика. История о том, что он бросил успешную карьеру и пошел служить обществу, хотя подавляющее большинство пришли с каким-то личностным кризисом или те, кто уже всего достиг в своей профессии. В общем очень разные истории, а стереотип, что всех шарпит и все одинаковые. Все живые люди, ни у кого крылья не растут. Нет, истории про "все бросил" не существует. Больше народа тогда рассматривали бы вопрос о благотворительности, если бы не было этого шаблона.

Текст: Дарья Ромасюк

Фото: Вконтакте/ Дарья Зарина / Олег Духовников / Дарья Терещенко / ЛенЗдравКлоун, The Bumper "T" Caring Hospital Clowns