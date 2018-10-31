Лучшие клоуны мира приедут в декабре на Фонтанку

С 2008 года фестиваль ежегодно проходил в Екатеринбурге.

В начале декабря в Большом Санкт-Петербургском цирке на Фонтанке в рамках фестиваля соберутся лучшие клоуны мира. Об этом сообщили в Instagram Росгосцирка.

Такое большое и красивое мероприятие станет прекрасным стартом начала празднования столетия государственности цирка. Поверьте, что это будет феерическое, красивое и изысканное мероприятие, которое мы планируем провести в этом году. Дмитрий Иванов, генеральный директор ФКП "Росгосцирк"

В цирке на Фонтанке выступят Дэвид Ларибле, Сезор Диас, Дон Кристиан, трио "Без Носков", Владимир Георгиевский и Борис Оскотский и многие другие. С 2008 года этот фестиваль всегда проходил в Екатеринбурге, но из-за некоторых проблем с пожарной безопасностью его было решено перенести в Петербург.

Видео: rosgoscir/Instagram





