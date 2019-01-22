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В Петербурге начнут тестировать беспилотные трамвайные вагоны после модернизации депо
Сегодня, 14:37
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katyauglyova Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге начнут тестировать беспилотные трамвайные вагоны после модернизации депо

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Комтранс Петербурга начнет тестировать беспилотные трамвайные вагоны.

Тестирование составов будет проходить на территории 7 трамвайных парков города. Этот шаг стал возможным благодаря масштабной модернизации депо, где был обновлен один из цехов и установлены современные станки с очками виртуальной реальности для обучения сотрудников. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург"

В соседнем помещении уже полностью оборудована ремонтная зона для вагонов. Все оборудование произведено в Петербурге. Программа модернизации Горэлектротранса, которая предусматривает не только приобретение новых трамваев, но и обновление инфраструктуры, является исполнением поручения президента по обновлению подвижного состава в городе. Вице-губернатор города Кирилл Поляков подчеркнул, что это важный шаг в развитии городского транспорта.

Ранее сообщалось, что трамвайную линию от Купчино до Пулково внесут в Генплан.

Фото: комитет по транспорту Петербурга 

Теги: депо, трамвай
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество,

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