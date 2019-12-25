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В Петербурге начнут развивать технологии катализаторов нефтепереработки
Сегодня, 17:39
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smirenny

В Петербурге начнут развивать технологии катализаторов нефтепереработки

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Компания "Газпромнефть-Каталитические системы" договорилась с одним из петербургских университетов.

В среду, 23 декабря, компания "Газпромнефть-Каталитические системы" договорилась с Петербургским государственным технологическим университетом о сотрудничестве в сфере развития и применения технологий катализаторов переработки нефти. Об этом сообщило издание 78.ru. 

Партрерство подписали в рамках  "PRO Катализ Форума". Стороны начнут взаимное развитие "в области разработки новых технологий создания катализаторов и подготовки высококвалифицированных кадров для будущего производства". 

В петербургском вузе отметили, что без участия передовых компаний из реального сектора работа с катализаторами невозможна, а благодаря совместным усилиям, работа будет эффективнее.

Ранее мы писали, что правительство не допустит роста цен на бензин и дизель выше инфляции.

Фото: Pixabay

Теги: нефть, развитие технологий
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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