Петербургские социальные участковые сами будут искать людей для оказания им помощи

Также в Петербурге появится Центр организации социального обслуживания.

В Петербурге планируют открыть Центр организации социального обслуживания, где пожилые люди смогут по принципу "одного окна" получить необходимую социальную и медицинскую помощь. Об этом на собрании ЗакСа рассказал глава комитета по социальной политике Александр Ржаненков.

На сегодняшний день каждому пятому петербуржцу 60 лет, и 218 тысячам человек уже более 80 лет. Попросить помощи в таких клиниках могут родственники пожилого человека или просто неравнодушные люди. В Центре будут работать реаниматологи, терапевты, психологи и другие специалисты более узкой направленности.

Также в Петербурге планируют организовать институт социальных участковых. Они должны сами искать людей, которым нужна помощь.

Фото: Piter.TV