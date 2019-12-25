В Петербурге начнут популяризировать массовый футбол

Сначала проект будут пропагандировать среди школьников.

В четверг, 29 июля, стало известно, что в Петербурге займутся популяризацией массового футбола.

Город был включен в проект по привлечению к занятию футболом. Проект был предложен членами Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) и Российского футбольного союза. Сначала все внимание обратят на детей дошкольного и школьного возраста. Для них будут проводить специальные мероприятия и соревнования.

Сообщается, что скоро правительство, Министерство спорта, РФС и Федерация футбола подпишут четырехстороннее соглашение.

Ранее мы писали, что Игорь Смольников ушел из "Зенита".

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