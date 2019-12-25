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В Петербурге начнут популяризировать массовый футбол
Сегодня, 19:01
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smirenny

В Петербурге начнут популяризировать массовый футбол

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Сначала проект будут пропагандировать среди школьников.

В четверг, 29 июля, стало известно, что в Петербурге займутся популяризацией массового футбола. 

Город был включен в проект по привлечению к занятию футболом. Проект был предложен членами  Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) и Российского футбольного союза. Сначала все внимание обратят на детей дошкольного и школьного возраста. Для них будут проводить специальные мероприятия и соревнования.

Сообщается, что скоро правительство, Министерство спорта, РФС и Федерация футбола подпишут четырехстороннее соглашение. 

Ранее мы писали, что Игорь Смольников ушел из "Зенита".

Фото: pixabay

Теги: популяризация футболка, спорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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