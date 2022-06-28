В Петербурге начнут бороться с явлением "резиновых" квартир

Речь идет о формировании рабочей группы по вопросам совершенствования миграционного законодательства.

В Петербурге планируют создать рабочую группу по вопросам совершенствования миграционного законодательства. Об этом рассказали в пресс-службе ЗакСа 23 ноября.

На первом этапе в группу могут войти члены комиссии и представители ГСУ СК РФ по Петербургу. Далее при необходимости к работе привлекут сотрудников других структур.

Среди "ситуаций" с мигрантами, которые выделил председатель комиссии по вопросам правопорядка и законности Константин Чебыкин, – фиктивные браки для получения гражданства и "резиновые" квартиры, где хозяева регистрируют приезжих из зарубежных стран и не опасаются наказания. Кроме того, при получении гражданства иностранцы "не торопятся становиться на воинский учет".

Решение о формировании рабочей группы примут на очередном заседании комиссии, которое пройдет в декабре.

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Фото: пресс-служба ЗакСа Петербурга