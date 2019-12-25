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Петербургские депутаты предлагают продлить выплату пособий на детей до 18 лет
Сегодня, 11:34
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Петербургские депутаты предлагают продлить выплату пособий на детей до 18 лет

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Сейчас она прекращается по достижении ребёнком 17 лет.

В Петербурге предложили продлить верхнюю границу выплаты пособий лицам, имеющим детей до 17 лет. Данную инициативу в городском парламенте 8 ноября приняли в первом чтении, сообщили в ЗакС.

Данные поправки представили депутаты Александр Ржаненков и Денис Четырбок. По их мнению, выплаты несправедливо прекращать по достижении детьми 17 лет, так как в соответствии с Семейным кодексом РФ ребёнком считается лицо, не достигшее 18 лет.

Размер ежемесячного пособия на детей до 17 лет зависит от доходов семьи и составляет 50-100% от прожиточного минимума.

В августе в Социальный кодекс Петербурга внесли изменения, связанные с поддержкой семей с детьми.

Фото: unsplash

Теги: дети, закс, пособие
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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