В Социальный кодекс Петербурга внесли изменения, связанные с поддержкой семей с детьми

Так, отдельные положения были приведены в соответствие с федеральным законодательством.

В Социальный кодекс Петербурга внесены изменения в вопросе поддержки семей с детьми, подписанные губернатором Александром Бегловым. Об этом сообщила пресс-служба градоначальника.

Так, отдельные положения были приведены в соответствие с федеральным законодательством. В частности, речь идёт о нормах предоставления документов для получения дополнительных мер поддержки. Кроме того, будут внесены изменения в пункт о предоставления ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка сроком на полгода в том случае, если члены семьи призваны на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы РФ.

Также в Сееврной столице отменяют ежемесячные выплаты при рождении третьего и последующих детей для тех, кто получит ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка.Если выплата назначена до начала 2023 года, она останется действительной до истечения срока, либо до назначения семье единого пособия.

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Фото: Piter.TV