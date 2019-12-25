Блокадники получат 50 тысяч рублей к 80-летию снятия блокады Ленинграда

Выплату в размере 50 тысяч рублей предлагается произвести в период с декабря 2023 года по январь 2024 года.

Минтруд РФ по поручению президента подготовил законопроекты о единовременной выплате в 50 тысяч рублей награждённым медалью "За оборону Ленинграда" или знаком "Жителю блокадного Ленинграда". Об этом рассказала пресс-служба министерства. Проект постановления опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

В связи с 80-летием полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей предлагается произвести в период с декабря 2023 года по январь 2024 года.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поддержал инициативу депутата Госдумы Ольги Занко по восстановлению лесопарка имени героя Великой Отечественной войны Петра Антипова в Волхове.

Фото: Piter.tv