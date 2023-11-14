В Петербурге начинаются температурные испытания теплосетей

Теплоснабжающие организации приступают к подготовке к следующему отопительному сезону. В планах — 150 проверок сетей на прочность.

В Санкт-Петербурге стартует подготовка к осенне-зимнему периоду 2026–2027 годов. Теплоснабжающие организации проведут 150 температурных испытаний, в ходе которых надежность трубопроводов проверят при повышенной температуре теплоносителя.

Первыми к работам 24 марта приступят специалисты "ТЭК СПб". В "Петербургтеплоэнерго" проверки начнутся 6 апреля, в "Теплоэнерго" — 7 апреля. Как отметили в городской администрации, в прошлом году после 96 испытаний удалось выявить 46 дефектов, которые в противном случае могли бы проявиться в разгар холодов.

Губернатор Александр Беглов предупредил горожан о необходимости соблюдать осторожность. Он подчеркнул, что температурные испытания позволяют обнаружить потенциально опасные участки коммуникаций и провести ремонт до наступления зимы. Глава города призвал жителей не приближаться к местам парения, разлива воды или повреждения сетей, поскольку в ходе проверок температура теплоносителя может достигать 130 градусов.

Испытания проводят на отрезках от теплоисточника до индивидуальных пунктов потребителя. Температуру повышают поэтапно: на мощных квартальных котельных нагрузку выдерживают до двух часов, на групповых источниках — до получаса.

При обнаружении признаков повреждения сетей — парения, течи, просадки грунта — необходимо незамедлительно звонить по телефонам 112 или 004.

