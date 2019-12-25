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Здание XIX века на Университетской набережной хотят приспособить под гостиницу
Сегодня, 11:14
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nadezhda_sib

Здание XIX века на Университетской набережной хотят приспособить под гостиницу

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"Дом Трезини Д. с флигелем и служебным корпусом" находится на Университетской набережной, 21 литера А и литера Б.

Комитет по градостроительству и архитектуре Петербурга начинает общественные обсуждения проектов планировки и межевания территорий на Васильевском острове. Они будут проходить в режиме онлайн, сообщила пресс-служба ведомства.

Речь идет о территории, ограниченной Академическим переулком, 5-й линией В.О., площадью Трезини и 7-й линией В.О. Здания ансамбля "Дом Трезини Д. с флигелем и служебным корпусом" хотят приспособить под современное использование, а именно — гостиницу. Размещать объекты жилой застройки не планируют.

На данный момент проект разработан и уже прошел Государственную историко-культурную экспертизу, которую согласовал КГИОП. 

Общественные слушания будут проходить с 26 по 16 декабря 2020. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что общественное обсуждение строительства трех улиц в Петербурге проведут в режиме онлайн. 

Фото: citywalls.ru

Теги: гостиница, комитет по градостроительству, проект межевания, проект планировки, современное использование
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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