В Петербурге начали высаживать кусты сирени, шиповника и розы

В этом году улицы города будут украшать более 40 тысяч цветов.

В четверг, 18 апреля, садовники Петербурга приступили к высадке кустов сирени, шиповника и розы. В этом году улицы города будет украшать более 40 тысяч цветов. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по благоустройству.

Сегодня на Ленинградской улице в Пушкине появились 640 кустов шиповника, еще 400 в скором времени появятся на бульваре 14–15 линий В. О.

1000 роз появятся на бульваре Стачек, 1000 розовых саженцев займут место на Институтском проспекте. Целая сиреневая аллея (800 кустов) появится на Железнодорожной улице в Пушкине.

Ранее мы писали, что Муринский и Пионерский парки благоустроят за 59 миллионов рублей.

Видео: YouTube