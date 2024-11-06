В Петербурге дорожники и садовники во время праздников усиленно убирают городские улицы и парки

Практически подошло к концу создание тематических цветников ко Дню Победы.

На все праздничные майские дни дорожники и садовники переведены в усиленный режим работы. Об этом рассказали в пресс-службе Комитета по благоустройству Петербурга.

За прошедшую неделю с городских улиц было вывезено более тысячи кубометров мусора и почти 2000 тонн смета. От стойких загрязнений избавлялись с использованием "шампуня" – его ушло более 5 тысяч литров. Было вымыто почти 600 остановок общественного транспорта и 100 тысяч погонных метров дорожных ограждений.

Садовники за тот же период очистили от мусора 54 тысячи урн и промыли более 4300 из них, отремонтировали более 7 тысяч м2 газонов, привели в порядок 52 тысячи погонных метров ограждений на зеленых территориях, а также 1211 диванов и скамеек.

Практически подошло к концу создание тематических цветников ко Дню Победы. У мемориальных мест и памятников, на больших проспектах и площадях высажена виола. Оформлены композиции, символизирующие георгиевскую ленту или воинские награды. В том числе, Красная звезда из виол составлена на бульваре Большого проспекта на пересечении с 9 линией, на Дальневосточном проспекте у мемориала "Журавли", у площади Мужества на разделительном газоне проспекта Непокоренных.

В понедельник, 5 мая, проезжую часть и тротуары убирает 651 единица техники и 995 работников ручного труда.

Президент Кубы прибыл в Санкт-Петербург в преддверии 9 Мая.

Фото: ВКонтакте/ Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга