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Муринский и Пионерский парки благоустроят за 59 миллионов рублей

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В парках установят детские площадки, посадят деревья, отремонтируют дорожки.

На обустройство Муринского и Пионерского парков город потратит 59,3 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Пионерский парк нужно привести в надлежащий вид за 19,4 миллиона рублей. В парке нужно отремонтировать набивное покрытие дорожек, газоны, установить детский игровой комплекс, тренажеры и качели.

На благоустройство Муринского парка выделили 39,9 миллиона рублей. По контракту, подрядчик должен установить 60 садово-парковых скамеек, сделать песочный дворик, озеленить территорию, оборудовать детскую площадку.

Ранее на Piter.TV: Пискаревский парк планируют реконструировать.
Видео: Piter.TV

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Теги: благоустройство, муринский парк, пионерский парк
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Тема дня, Картина дня,

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