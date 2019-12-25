Сейчас 60 пациентов в российских клиниках, у которых заболевание проходит тяжело, уже получили препарат.

В среду, 20 мая, стало известно о том, что в Петербурге начались испытания препарата против осложнений COVID-19. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Отмечается, что около 60 больных, , у которых заболевание проходит тяжело, получили соответствующую вакцину. Известно, что 13 таких пациентов уже выписали в удовлетворительном состоянии.

Соответствующий препарат планируется зарегистрировать в конце мая — начале июня.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге выявили 455 новых случаев коронавируса.

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