Начинается ремонт Белинского и Сампсониевского мостов

С субботы, 25 августа, на мосту Белинского и на Сампсониевском мосту в Петербурге начинаются работы по замене асфальтобетонного покрытия. Об этом сообщает пресс-служба СПб ГБУ "Мостотрест".
В связи с этим, с 25 по 27 августа по крайней правой полосе движения от улицы Белинского к площади Белинского будет ограничено движение. С 28 по 30 августа движение закроют в обратном навправлении. 31 августа - 2 сентября будут ограничения в зоне трамвайных путей в каждом направлении.
Работы на Сампсониевском мосту начнутся 27 августа и закончатся 16 сентября.
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Фото: CПб ГБУ "Мостотрест"/ ВК