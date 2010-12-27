Львов на мосту через канал Грибоедова закончат реставрировать осенью

Львиный мост будет готов к середине октября.

Реставраторы закончат восстанавливать скульптуры на Львином мосту осенью 2018 года. Четыре чугунные скульптуры на переправке через канал Грибоедова предстанут перед петербуржцами в обновленном виде уже к середине октября. Об этом сообщил реставратор Геннадий Погонец.

Сотрудники музея городской скульптуры отметили, что львов сначала очистят от авторского слоя, а затем направляют на "капиллярный анализ металла". С его помощью выявляются проблемы: мелкие царапины и порезы, неровности. После этого специалисты начинают процесс реставрации.

В последний раз архитектурную композицию восстанавливали 18 лет назад. Благодаря защитной белой краске львы смогли избежать коррозии. Разрушительный процесс лишь частично затронул скульптуры - из-за действий вандалов.

Напомним, что чугунные изваяния были придуманы академиком Павлом Соколовым в 1826 году и отлиты на казенном чугунолитейном заводе. Сам мост достигает в длину 27 метров. Власти признали его культурным памятником первой четверти XIX века.

Фото: Вконтакте