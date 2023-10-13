Пух считается хорошим горючим материалом и часто оказывается причиной пожаров.

В Петербурге начинается цветение тополей – во дворах и на газонах уже можно заметить скопление пуха. В связи с этим в пресс-службе администрации Красногвардейского района напомнили правила безопасности, связанные с природным явлением.

Цветение тополей завершается довольно быстро, однако пух считается хорошим горючим материалом и часто оказывается причиной пожаров.

А вот самостоятельно поджигать пух запрещено законом. При возникновении пожара необходимо немедленно сообщить об этом в пожарную охрану по телефонам: 101 или 112. Пресс-служба администрации Красногвардейского района Петербурга

С каждым годом в Петербурге становится все меньше тополиного пуха, поскольку высаживаются другие породы или мужские особи, которые его не дают.

Ранее мы рассказывали о том, что в Ленобласти в борьбе с борщевиком помогли быки.

Фото: пресс-служба администрации Красногвардейского района Петербурга